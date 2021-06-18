شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يزور مركز لتأهيل المتعافين من الإدمان بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الخميس، مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بالمنيا، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

استقبل وفد التنسيقية، الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، والمدير العام للصندوق، كما رافقت الوفد الدكتورة نيفين فكرى مديرة المركز.

تضمنت الزيارة عرض متكامل لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومراكز العزيمة الخاصة بالمحافظات المختلفة، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للصندوق والتى تسعى لإنشاء عدد أكبر من المراكز، وافتتاح المرصد الإعلامى للمركز لمتابعة الأعمال التلفزيونية التى تتناول قضية المخدرات والتعاطى، والوقوف على نسب الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية وفق المسح الجغرافي الأخير الذي قام به الصندوق.

عايش وفد التنسيقية، على مدار يوم كامل، المتعافين بالمركز، من خلال متابعة أنشطتهم وبرامجهم التأهيلية، والتي اشتملت على تعليم الحرف المختلفة مثل النجارة والحدادة والكهرباء، والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأشاد وفد التنسيقية بالأداء المتميز للمركز وجهوده في إعادة دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع كأعضاء منتجين ولديهم فرص عمل ودخل ثابت.

ضم وفد التنسيقية كلا من، النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، وأحمد نجيب عضو التنسيقية، ومحمد فهمي عضو التنسيقية، بالإضافة إلى النائبة رضوى إسماعيل، وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب، والتي حلت ضيفة على وفد التنسيقية.