الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 02:02 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يونيو - 2021 2:49 مساءً

اصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذيراً للمواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بداية من الأسبوع المقبل، حيث ترتفع الحرارة 5 درجات مئوية في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة.

وفقا للأرصاد الجوية ستصل درجة الحرارة إلى 36 درجة وفي صعيد مصر إلى 41 درجة مئوية، مضيفة أن الحرارة ستواصل ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود طقس حار على كل المحافظات.

وأكدت الأرصاد أن طقس محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، صيفي لطيف خلال الأسبوع المقبل وتصل درجة الحرارة إلى 28 درجة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.