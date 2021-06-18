باريس ترحب بـ”هدنة الهجمات الكلامية” مع أنقرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 02:02 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يونيو - 2021 2:38 مساءً

قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لشبكة ”بي اف ام-تي في“ إن ”ثمة هدنة في الهجمات الكلامية. وهي أمر جيد لكنه غير كاف“، معتبرا العلاقة الثنائية باتت ”في مرحلة تعاف“.

وأضاف أن ”وقف الهجمات الكلامية لا يعني أفعالا وننتظر من تركيا أفعالا حول ملفات حساسة خاصة في ليبيا وسوريا وأيضا في شرق المتوسط وملف قبرص“.

بعد أشهر من التوتر، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي الإثنين في بروكسل في ”أجواء هادئة“، وتعهدا بـ“العمل معًا“ في ملفي ليبيا وسوريا بحسب باريس.

وتطالب فرنسا ودول عديدة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة -قدرت الأمم المتحدة عددهم بنحو 20 ألفًا في نهاية 2020- المنتشرين في ليبيا لترسيخ آمال السلام التي تم رسمها في الأشهر الأخيرة في هذا البلد.

ويتعلق الأمر بالقوات التركية والمرتزقة السوريين الذين نشرتهم تركيا وكذلك المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة.

وقال لودريان: ”كان هناك القليل من الانفتاح. سنبدأ العمل مع الأتراك بشأن مسألة ليبيا، لا سيما الميليشيات لأنهم من مؤيدي نشر الميليشيات في ليبيا“.

في شرق المتوسط حيث وقعت حادثة بين قطع حربية تركية وفرنسية في حزيران/يونيو 2020، دعمت باريس أثينا أمام طموحات أنقرة المتعلقة بالغاز.

وشكك أردوغان في تشرين الأول/أكتوبر، في ”الصحة العقلية“ لماكرون متهِمه بشن ”حملة كراهية“ ضد الإسلام، لأنه دافع عن الحق في رسم صور كاريكاتورية للنبي محمد ولخطابه ضد التطرف الإسلامي في فرنسا.