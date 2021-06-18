الكرملين: موسكو تراقب محادثات حول إنشاء قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 02:02 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يونيو - 2021 2:15 مساءً

تراقب موسكو عن كثب التطورات بشأن احتمال بناء قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان، في تحرك قد يستلزم من روسيا أن تتخذ خطوات لضمان أمنها ومصالحها، بحسب ما أعلن الكرملين اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا على تواصل مكثف مع تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، بشأن إرساء الاستقرار في جنوب القوقاز، حيث خاضت أذربيجان وقوات أرمنية عرقية حربا العام الماضي.

وقالت تركيا وأذربيجان هذا الأسبوع، إنهما ستعززان التعاون في المجال العسكري.

بدوره، رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، التعليق على إمكانية إنشاء قواعد تركية في أذربيجان، قائلا: “لا نعلق على شائعات”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أنه لا يستبعد إمكانية إنشاء قواعد عسكرية لبلده في أذربيجان بموجب اتفاقية “إعلان شوشا” المبرمة مؤخرا بين الدولتين.