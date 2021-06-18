خلية الإعلام الأمني العراقية: ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق في نينوى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم الجمعة ضبط خمسة صواريخ معدة للإطلاق في نينوى.

وذكر بيان أنه “ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى ضبطت خمسة صواريخ نوع غراد مع خمس قواعد للإطلاق داخل عجلة”.

أشار البيان إلى أن “عملية الضبط تمت ليلة أمس في منطقة العلكانه جنوب ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة”.

وأضاف أن “الذين كانوا داخل العجلة لاذوا بالهرب” وقد “تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي”.

المركبة التي كانت الصواريخ على متنها، وذلك بحسب “العربية”.