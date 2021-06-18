شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تدعو إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في النقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الإسراع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مجال النقل الجوي لتحقيق المزيد من حماية المناخ.

وقالت ميركل اليوم خلال المؤتمر الوطني للطيران إن "التجديد المزعزع" ضروري، مضيفة "ولا ينبغي أن يحدث هذا في وقت ما، بل في أسرع وقت ممكن، لأن دورات الإنتاج في قطاع الطيران طويلة للغاية".

ودعت ميركل إلى المضي قدما في استخدام الوقود الاصطناعي، الذي يُجرى إنتاجه بواسطة الكهرباء، وقالت: "في الوقت الحالي لا تتوافق الأسعار والكميات مع ما هو مأمول".