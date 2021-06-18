شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان يناقش استجابة الدول لحالات الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته السابعة والأربعين في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 13 يوليو .

ويستهل المجلس دورته بمناقشة الدور المركزي للدول في الاستجابة للأوبئة وحالات الطوارئ الصحية الأخرى وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

كما يستعرض المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في 40 دولة ، من بينها إيران وسوريا وميانمار والأراضي الفلسطينية المحتلة وعدد من القضايا الحقوقية بما في ذلك جائحة كوفيد 19 ، وحقوق المرأة والتعاون التقني للنهوض بالحق في التعليم وجرائم الإبادة والإعدام خارج نطاق القضاء والتمييز العنصري.