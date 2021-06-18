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زيادة كبيرة في إصابات «دلتا» في بريطانيا

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الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا اليوم الجمعة عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة في الإصابات الأسبوعية بالسلالة دلتا من فيروس ، بعدما قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون إرجاء الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام.

ورصدت هيئة الصحة العامة 33630 إصابة جديدة بالسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند خلال الأسبوع المنتهي في 16 يونيو حزيران، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75953 بزيادة 79 بالمئة عن الإحصاء السابق.

وتشكل السلالة دلتا الآن 91 بالمئة من الحالات وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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