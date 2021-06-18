شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة كبيرة في إصابات «دلتا» في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا اليوم الجمعة عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة في الإصابات الأسبوعية بالسلالة دلتا من فيروس كورونا، بعدما قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون إرجاء الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام.

ورصدت هيئة الصحة العامة 33630 إصابة جديدة بالسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند خلال الأسبوع المنتهي في 16 يونيو حزيران، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75953 بزيادة 79 بالمئة عن الإحصاء السابق.

وتشكل السلالة دلتا الآن 91 بالمئة من الحالات وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.