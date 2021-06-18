شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. مخالفة 64 مطعما ومقهى للاحترازات وإغلاق مطعم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في البحرين زياراتها التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقرارات الأخيرة المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة الأغذية يوم أمس الخميس الموافق 17 يونيو 2021، بزيارة تفتيشية شملت 202 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم خلالها مخالفة 64 منها، وإغلاق مطعما غلقا احترازيا لمدة أسبوع واحد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.