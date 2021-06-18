انت الان تتابع خبر بعد رصد أول إصابة بالفطر الأخضر.. ما أسباب العدوى؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند، قوله إنه "سُجلت أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لدى متعاف من فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش".

وأوضح المصدر أن "المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، وأثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر".



ونقلت الوكالة الهندية عن رئيس قسم أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية رافي دوسي أن المرض هو عدوى داء الرشاشيات وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفطر ومسبباته.

وتُعرف الفطريات الخضراء أو داء الرشاشيات بكونها عدوى نادرة تسببها أنواع شائعة من الفطريات تعرف باسم الرشاشيات.

وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة المتزايدة من الأمراض الفطرية ذات الترميز اللوني التي ظهرت لدى مرضى "كوفيد-19" والناجين منه.



وشوهدت حالات الفطريات السوداء "فطر الغشاء المخاطي" والفطر الأبيض "المبيضات" في الهند بأعداد متزايدة، إلا أنها غالبا ما تسببها أنواع الفطريات نفسها.

أسباب الفطريات الخضراء



يمكن أن يحدث داء الرشاشيات بمجرد استنشاق جراثيم مجهرية من فطر الرشاشيات، حيث يقوم جهاز المناعة في الجسم بقمع نمو أي جراثيم داخل الجسم.

وفي بعض الحالات لا يكون الجسم قادرا على قمع نمو الجراثيم، ويعد أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وأولئك الذين يتعافون أو يعانون من أمراض الرئة، أكثر عرضة للإصابة بداء الرشاشيات.