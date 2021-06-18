انتخابات إيران.. 3 آلاف انتهاك في 5 ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس صيانة الدستور بإيران (يشرف على الانتخابات) تلقيه 3 آلاف شكوى تؤكد وجود انتهاكات منذ بدء عملية الاقتراع صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم المجلس، عباس كد خدايي، خلال مؤتمر صحفي تابعته مراسلة ”الخليج 365”: "لقد تلقينا 3 آلاف شكوى وانتهاك رافقت الانتخابات الرئاسية ومجالس المحافظات في عدة مدن".



وأضاف كد خدايي: "هذه الشكاوى التي تلقيناها تتعلق بشكل أساسي مع بدء التصويت وكانت أغلبها تتعلق بحصول مشاكل في أجهزة المصادقة على الناخبين".

وبين أن "بعض المشاكل التي حصلت في عملية إجراء الانتخابات كانت تتعلق بانتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) التي كانت تجرى بشكل إلكتروني"، مضيفاً إأن "العملية الإلكترونية أدت إلى إبطاء عملية التصويت".

واعترف المسؤول الإيراني بتحويل مسار إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات من الإلكترونية إلى يدوية بسبب مشاكل في تلك الأجهزة الإلكترونية.

ورفض عباس كد خدايي الأرقام التي أوردتها بعض وسائل الإعلام المحسوبة على النظام بمشاركة أكثر من سبعة ملايين ناخب في الساعات الأولى للانتخابات، مضيفاً "ليس لدينا إحصائيات دقيقة حول معدل أوراق الاقتراع التي استخدمت حتى الآن".

من جهته، قال رئيس قوى الأمن الإيرانية العميد حسين اشتري، إن عدد القوات التي تشارك في تأمين الانتخابات وصلت إلى 600 ألف عنصر، مضيفاً أن "هذه القوات ستبقى منتشرة لحين الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية".



ومن المتوقع أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية بعد ظهر يوم غد السبت، وفق لما ذكره رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف، مبيناً أن هناك 59 مليون يحق لهم المشاركة بالانتخابات بينهم ثلاثة ملايين ونصف يعيشون في الخارج.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين ثلاثة من التيار المتشدد أبرزهم إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد علي خامنئي، والمرشح المنافس له هو عبد الناصر همتي المدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين.