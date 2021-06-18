عنف يعرقل السلام.. 444 قتيلا في 4 أشهر بجنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 444 شخصا قضوا في أعمال عنف بدولة جنوب السودان في 4 أشهر، وفق تقرير أممي يدق ناقوس الخطر ببلد يشق طريقه نحو السلام.

بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، قالت إن أعمال العنف التي شهدتها دولة جنوب السودان خلال الفترة من فبراير/ شباط حتى مايو/ أيار الماضيين، أدت إلى مقتل 444 شخصا، بينهم 54 من النساء و41 طفلا، إلى جانب وقوع 206 حالة اعتداء على العاملين في المجال الإنساني بمواقع مختلفة بالبلاد.



وأوضحت البعثة الأممية، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، الجمعة، أن أعمال العنف المذكورة ذات طابع مختلف، بينها عشائري انتقامي وغارات نهب الأبقار، كما سقط آخرون في مواجهات بين الجيش الحكومي وجماعات متمردة من المعارضة المسلحة وحركة جبهة الخلاص الوطني.

ولفتت البعثة الأممية في تقريرها الصادر عن قسم حقوق الإنسان، إلى أنها وثقت 206 حالة اعتداء على العامين في المجال الإنساني خلال الفترة المذكورة، بينها حالات قتل خارج القانون، إلى جانب أعمال عنف جنسي واعتقالات تعسفية.

وختم التقرير بالقول إن "معظم أعمال العنف والقتل التي شهتها البلاد في الفترة من فبراير حتى مايو 2021، وقعت في مناطق واراب والبحيرات، بنسبة تقدر بـ 44% من جملة الحالات،إضافة إلى وقوع أعمال عنف متفرقة بين الحكومة والمعارضة المسلحة وحركة جبهة الخلاص الوطني المتمردة في إقليم الاستوائية ومناطق أعالي النيل وجونقلي".

وفي تقارير سابقة، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أعمال العنف المسلح بجنوب السودان، خاصة المواجهات العشائرية التي قد تقود إلى إجهاض تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة.

وفي مايو/ أيار الماضي، صادق مجلس الأمن الدولي على تمديد عقوبة حظر السلاح المفروض على جنوب السودان لعام إضافي، بسبب استمرار أعمال العنف المسلح في العديد من أرجاء البلاد إلى جانب عدم قيام أطراف اتفاق السلام بتنفيذ البنود المتعلقة بالترتيبات الأمنية بالسرعة المطلوبة.