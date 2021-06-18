كورونا يقتحم سفارة أمريكا بكابول.. وفاة شخص وعشرات الإصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول أبوابها، بسبب تفشي فيروس كورونا بين موظفيها.

وقالت شبكة CNBC -نقلا عن بيان صادر عن السلك الدبلوماسي- إنه تم فرض الإغلاق على أراضي السفارة الأمريكية في كابول بسبب انتشار "كوفيد 19" بين الموظفين.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد أكد، تفشي كورونا في السفارة الأمريكية بكابول.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أنه تم فرض القيود، الخميس، بعد اكتشاف فيروس كورونا لدى 114 موظفًا بالبعثة الدبلوماسية، وتوفي شخص، واضطر عدد من المرضى إلى إجلائهم.

وأوضح متحدث باسم الدائرة أن عدد الموظفين المصابين بفيروس كورونا في السفارة "لافت للنظر"، دون أن يحدد العدد.

ولفت إلى أن السفارة اضطرت إلى التحول إلى العمل عن بعد، لكن وزارة الخارجية تتوقع استمرار العمل الطبيعي للبعثة الدبلوماسية قريبا.

وأمرت السفارة الموظفين بعدم مغادرة شققهم، وعليهم إحضار الطعام هناك أيضا. لا يسمح بالخروج وممارسة الرياضة إلا إذا تم الحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 أمتار، فيما يمكن عزل الأشخاص الذين يرفضون الامتثال للقيود من مناصبهم.

ونوه بيان عن السفارة إلى أن القيود ستستمر حتى يتم كسر سلسلة انتقال الفيروس.