بـ"منديل ورق".. روحاني يخفي هوية مرشحه الرئاسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخفى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، ورقة الاقتراع خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بأحد مراكز الاقتراع بالعاصمة طهران.

وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الحكومي، اليوم، الرئيس حسن روحاني وهو يسحب مناديل تنظيف نحوه من أجل إخفاء ورقة اقتراعه لمنع اكتشاف الشخصية التي سينتخبها روحاني.



وكان روحاني أعلن أمس دعمه للمرشح المعتدل المدعوم من الإصلاحيين عبد الناصر همتي الذي كان يتولى منصب رئيس البنك المركزي الإيراني.

وفي وقت سابق، بدأت عمليات الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية الثالثة عشر.

ورصد الموقع الإلكتروني لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة لجانا خاوية ومدارس مغلقة، وسط انتشار أمني بأماكن متفرقة من البلاد على عكس ما يزعم إعلام النظام حول نسب الإقبال.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، ثلاثة من التيار المتشدد أبرزهم المرشح إبراهيم رئيسي، فيما يوجد مرشح محسوب على التيار الإصلاحي هو عبد الناصر همتي.

ويتوقع سياسيون إيرانيون أن تتجه هذه الانتخابات إلى جولة ثانية بسبب عدم القدرة على حسم مرشح الانتخابات الرئاسية بالجولة الأولى، نتيجة عوامل متعددة من بينها تدني نسبة المشاركة المتوقعة، ويمثل التيار المتشدد "إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي"، ويمثل التيار المعتدل "عبدالناصر همتي".