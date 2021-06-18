شكرا لقرائتكم مقتل شرطي وخطف أكثر من 80 طالباً في هجوم على مدرسة نيجيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سكان محليون وأحد المعلمين، إن مسلحين قتلوا شرطيا وخطفوا ما لا يقل عن 80 طالبا وخمسة معلمين من مدرسة في ولاية كيبي بشمال غرب نيجيريا.

والهجوم هو ثالث واقعة خطف خلال ثلاثة أسابيع في شمال غرب نيجيريا تنسبها السلطات إلى عصابات تطلب فدى.

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وذكر معلم بالمدرسة يدعى عثمان علي أن المسلحين خطفوا أكثر من 80 طالبا معظمهم فتيات.

وأضاف: "قتلوا واحدا (من أفراد الأمن) واقتحموا البوابة وتوجهوا مباشرة إلى قاعات الدراسة".

وصرح نافع أبو بكر المتحدث باسم شرطة كيبي بأن المسلحين قتلوا شرطيا خلال تبادل إطلاق النار، وأطلقوا النار على طالب يجري علاجه الآن.

واستهدف الهجوم مدرسة اتحادية حكومية في بلدة برنين ياوري النائية. وأفاد أبو بكر أن قوات الأمن تبحث في غابة قريبة عن الطلاب والمعلمين المخطوفين.