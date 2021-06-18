شكرا لقرائتكم خبر عن حد أدنى 200 جنيه.. رسوم الفحص تمهيدا لتقنين الأوضاع بقانون هيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفق القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.

وفيما يلى نستعرض قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع.

ووفقا للقانون

تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة عـلي النحـو الآتـي : رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو ممـلوكة : من 200 جنيه إلي 600 جنيه .

رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو ممـلوك : من 500 جنيه إلي 600 جنيه .

رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة : من 2400 جنيه إلي 5000 جنيه .

رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة : من 30000 جنيه إلي 250000 جنيه .

رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري : من 5000 جنيه إلي 30000 جنيه .

وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة بحد أقصي 2500 جنيه .