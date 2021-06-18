"معادن نفيسة وبضائع أجنبية".. ضبط 17 قضية تهريب متنوعة عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضيتين تهريب (بضائع أجنبية الصنع – سجائر)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 15 قضية.

ونجحت الجهود في مجال المخالفات المرورية ضبط 1407 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 230 حكم قضائي، وفي مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.