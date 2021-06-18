محافظ أسيوط يبحث توفير التقاوي والأسمدة للمزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عن توفير التقاوي والأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بمكتبه بالديوان العام مع المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

وناقش المحافظ مع وكيل وزارة الزراعة احتياجات المحافظة لافتا إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية استخراج كارت الفلاح من البنك الزراعي المصري للمزارعين الذين لم يجري استخراج كارت فلاح لهم، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع مسئولي البنك الزراعى لتذليل أية عقبات وإبلاغ المديرية بأية مشاكل يصعب حلها.