الأوقاف: 50 مليون مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لصندوق "عطاء" لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،عن تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لصندوق عطاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الوزارة فى بيان لها منذ قليل، إن ذلك يأتي انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وإيمانًا منها بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، من مسجد آل الشامي بمدينة المحلة في محافظة الغربية.

ويحضر خطبة الجمعة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وتدور خطبة الجمعة عن فريضة الحج في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأتي تحت عنوان "الحج في زمن الأوبئة".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن للأحوال العادية أحكامها، وللأوبئة أحكامها، ولا شك أن الأوبئة تؤثر على حياة الدول والأفراد واستقرارها ، وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل الابتلاءات والجوائح والمصائب، وأن يتحلى بالصبر عليها، وأن يأخذ بكل أسباب التداوي والعلم من جهة، ويرضى بقضاء الله وقدره حُلوه ومُرّه من جهة أخرى ، فمن رضي أرضاه الله وأسعده.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، إن من أهم مميزات الشريعة الإسلامية أنها تتسم بالمرونة واليسر والسماحة في مراعاة أحوال الناس وقدراتهم وظروفهم الزمانية والمكانية ، يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" (الحج : 78)، ويقول سبحانه: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " (البقرة : 185)، وحين بَعَثَ نبينا محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَبَا مُوسَى، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (رضي الله عنهما) إِلَى اليَمَنِ، قَالَ لهما موجهًا وناصحًا : "يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا" .

وأضاف أن ظروف كورونا التي أصابت العالم كله، وعم ضررها الأغنياء والفقراء، فقد وازنت الشريعة الإسلامية بين مصالح الدين والدنيا، وشرعت لهما ما يناسب حالهما بما يحقق مصالح البلاد والعباد التي هي من أهم غايات الشرع الحنيف.