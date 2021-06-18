​​مستثمرو السياحة بجنوب سيناء تطرح 8 حلول لـ"إزالة مصر" من قائمة بريطانيا الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وضع الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، 8 حلول للعمل على إزالة اسم مصر من قائمة السفر الحمراء البريطانية"، موضحا أن قرار المملكة المتحدة صعب وظالم للغاية.

جاء ذلك على خلفية إعلان الحكومة البريطانية، إضافة 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وتضم (أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو).

واستعرض عبداللطيف في تصريح لـ"الخليج 365"، الحلول على النحو التالي:

1- ضرورة التحرك بشكل كبير للتواصل مع الجانب البريطاني لمعرفة أسباب ذلك، كونهم يجددوا هذه القائمة كل أسبوعين.

2- ضرورة الإسراع بشكل أكبر في عمليات التطعيم في كافة أنحاء الجمهورية، لحل هذه الإشكالية.

3- الإسراع في حل الأمر من حيث منح تسهيلات أكبر وإغراء السائح بشكل مختلف.

4- ضرورة تحرك وزارات السياحة والطيران والخارجية، وهيئة الاستعلامات لإظهار جمال مصر أمام العالم بشكل أكبر.

5- إظهار الجوانب الإيجابية فوراً لمصر بأنها ضمن أهم 3 مقاصد سياحية في العالم، وضمن أكثر 3 أماكن أمانا في العالم.

6- تكثيف الاتصالات مع كبرى الشركات المنظمة للرحلات البريطانية ودعوتهم لزيارة المقاصد المصرية.

7- الاهتمام بهذه الشركات كونهم أصحاب المهنة نفسها والعمل على تسهيل تفقدهم لمشاهدة الإجراءات بالمطارات والفنادق.

8- الانتهاء بأسرع وقت ممكن من تطعيم كل العاملين في القطاع السياحي لأن العالم كله ينظر على جواز سفر الخاص بالتطعيم.

وأشار عاطف، إلى ضرورة العمل أيضًا على عودة السياحة الروسية والأوكرانية مرة أخرى ومعرفة أسباب انخفاض الأوكرانية بشكل كبير، مع تنشيط السياحة الداخلية.

وأكد عبداللطيف، أن القطاع السياحي، يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بقوة كبيرة في كل الأماكن السياحية بشكل عالمي من حيث الفنادق والمنشآت السياحية والأتوبيسات وعمليات التعقيم والتطهير والتباعد.