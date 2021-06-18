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مكافحة المخدرات تُسقط ديلر بـ 200 طربة حشيش في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الحشيش في الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مقيم بمحافظة جنوب سيناء، وضُبط بحوزته 215 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,500 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفان محمول؛ وذلك حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل عملية الترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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