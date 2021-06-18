مكافحة المخدرات تُسقط ديلر بـ 200 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الحشيش في الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مقيم بمحافظة جنوب سيناء، وضُبط بحوزته 215 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,500 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفان محمول؛ وذلك حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل عملية الترويج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.