بث مباشر - شعائر صلاة الجمعة من مسجد آل الشامي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، من مسجد آل الشامي بمدينة المحلة في محافظة الغربية.

ويحضر خطبة الجمعة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وتدور خطبة الجمعة عن فريضة الحج في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأتي تحت عنوان "الحج في زمن الأوبئة".

ويتلو قرآن الجمعة، القاريء الشيخ ياسر الشرقاوي.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن للأحوال العادية أحكامها، وللأوبئة أحكامها، ولا شك أن الأوبئة تؤثر على حياة الدول والأفراد واستقرارها ، وعلى المؤمن أن يوطن نفسه على تحمل الابتلاءات والجوائح والمصائب، وأن يتحلى بالصبر عليها، وأن يأخذ بكل أسباب التداوي والعلم من جهة، ويرضى بقضاء الله وقدره حُلوه ومُرّه من جهة أخرى ، فمن رضي أرضاه الله وأسعده.

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