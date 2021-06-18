واشنطن: بايدن يوقع قانون العطلة الفدرالية احتفاءً بذكرى إنهاء العبودية

المنامة - ياسر ابراهيم - صادق الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، على مشروع قانون يجعل من يوم 19 يونيو "جونتينث" عطلة فيدرالية وطنية، إحياءً لذكرى إنهاء العبودية في كافة أنحاء البلاد.



وكان التشريع قد اكتسب الكثير من الزخم على إثر مقتل الرجل الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة بطريقة وحشية، العام الماضي.



وكانت الحكومة الأميركية أكدت، في وقت سابق من يوم الخميس، أن اليوم الجمعة سيكون عطلة لجميع الأميركيين، فور توقيع بايدن لمشروع القانون، كونه يصادف السبت هذا العام، وهو عطلة نهاية الأسبوع.



وكان مجلس النواب الأميركي صوت بأغلبية ساحقة، الأربعاء، على تمرير مشروع القانون الكفيل بتحويل هذا اليوم إلى عطلة فيدرالية في جميع أنحاء البلاد.



وأبدى مجلس النواب موافقته على العطلة الفيدرالية بأغلبية 415 صوتا مقابل 14، وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع على مشروع القانون، الثلاثاء.



وفي هذا العيد، يحيي الأميركيون ذكرى 19 يونيو من عام 1865، عندما أبلغ جنرال يتبع قوات الاتحاد آنذاك مجموعة من المستعبَدين في ولاية تكساس بأنه تم عتقهم من العبودية منذ عامين، بموجب إعلان تحرير العبيد الذي أصدره الرئيس السابق، أبراهام لينكولن، إبان الحرب الأهلية الأميركية.



وكانت ولاية تكساس قد أعلنت هذا اليوم عطلة رسمية، في 1980، وتبعتها ولايات أميركية عدة بالاعتراف بالعطلة.

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