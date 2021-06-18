بسبب ميناء صيني… توقعات بتعرض التجارة العالمية لأصعب اختبار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

اعتبرت وكالة “بلومبرغ”، ان إغلاق ميناء يانتيان، وهو أحد أكثر موانئ الصين ازدحاماً، قد يتسبب في خلق مشكلة شاملة في التجارة العالمية، ونقلت الوكالة عن نيريغوس بوسكوس نائب رئيس شركة Flexport Inc، أن صناعة الشحن العالمية، التي تعرضت لخسائر ضخمة بسبب الوباء، تواجه حاليا أشد اختبار لمدى قدرتها على التحمل والصمود.

في نهاية ايار الماضي، تم إغلاق يانتيان، بسبب تفشي جديد لكوفيد وكان يجب أن يعود للعمل بعد عدة أيام، لكن تم الإعلان الآن أنه سيعود للعمل فقط في نهاية حزيران.

أضافت الوكالة، أنه ومع الأخذ بالاعتبار تجربة توقف عمل قناة السويس قبل فترة، يمكن توقع أن عودة الميناء الصيني للعمل بشكل طبيعي ستستغرق عدة أشهر، وسينجم عن ذلك تراكم كمية كبيرة من البضائع هناك. ويرى الخبراء أن حل هذه المشكلة سيستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع. هذا الأمر يثير القلق بسبب استمرار مشاكل التوريد خلال ذروة الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا. وسيتسبب كل ذلك في زيادة قيمة الشحن البحري وهو ما سيكبح نمو التجارة العالمية وقد يزيد من وتيرة التضخم المالي.

وقالت الوكالة، إن 139 سفينة حاويات ترسو حاليا قبالة سواحل الصين، بزيادة 50 ٪ عما كانت عليه في الفترة من منتصف نيسان إلى أوائل ايار، وذلك بحسب “نوفوستي”.