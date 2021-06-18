شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة.. استئناف الأنشطة وسط تخوف من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت سنغافورة خفض حجم عملية إعادة الفتح حيث سمحت للأشخاص بتناول الطعام في المطاعم والذهاب إلى صالات ممارسة الرياضة، ولكن في مجموعات صغيرة للغاية، في خضم ارتفاع إصابات كوفيد19- خلال الأيام الأخيرة. و أعلنت الحكومة اليوم الجمعة أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، 21 حزيران/يونيو، يمكن استئناف الأنشطة عالية الخطورة في مجموعات صغيرة من شخصين، بدلا من خمسة أشخاص كما كان أعلن سلفا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد يزيد العدد إلى خمسة اعتبارا من منتصف تموز/يوليو المقبل، بالإضافة إلى حظر إقامة أي فعالية أو تجمعات كبيرة من شأنها أن تتسبب في نقل العدوى.