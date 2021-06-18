شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على أن المعايير البريطانية لحماية البيانات الشخصية مرتفعة بما يكفي لمواصلة تدفق مثل هذه المعلومات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وتفتح هذه الخطوة الباب للمفوضية باعتماد قرارين قبل نهاية يونيو للسماح بانتقال سلس للمعطيات والبيانات بين الطرفين دون حواجز .

وتتعلق القرارات باللائحة العامة الشاملة لحماية البيانات التي وضعها الاتحاد الأوروبي وتوجيه بشأن معالجة البيانات الشخصية المتصلة بالجرائم الجنائية، لاسيما بالنسبة للضحايا والشهود والمشتبه فيهم.