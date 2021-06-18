شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يجهز لشحن 80 مليون جرعة لقاح للخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمريكي كبير أمس الخميس إن البيت الأبيض سيضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 المصنوعة في الولايات المتحدة كانت واشنطن تعهدت بإرسالها للخارج في الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها.

وقال جيف زينتس، منسق جهود التصدي لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في شحن الجرعات، مضيفا أن بعضها كان من المفترض أن يذهب إلى كندا الخميس ويمضي البعض الآخر في وجهته إلى البرازيل خلال الأسابيع المقبلة.