شكرا لقرائتكم خبر عن "غازبروم" الروسية تتحمل مسؤولية تسرب غاز الميثان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت شركة "غازبروم" الروسية أن عمودا هائلا من غاز الميثان، تم اكتشافه في وقت سابق من هذا الشهر فوق روسيا، ناجم عن إصلاحات طارئة، أدت إلى الإغلاق الجزئي لخط أنابيب تابع للشركة، متحملة المسؤولية عن واحد من أكثر التسريبات كثافة في قطاع الطاقة، مؤخرا للغاز فائق القوة المسبب للاحتباس الحراري .

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إن تسرب الميثان الهائل من خط أنابيب شركة "غازبروم"، الذي تم تحديده أولا من خلال بيانات الأقمار الاصطناعية من قبل شركة "كايروس إس إيه إس" المعنية بالتحليلات الجغرافية، يشير إلى مشكلة عالمية، تمنع إطلاق أحد غازات الاحتباس الحراري، بتأثير يفوق 80 مرة عن تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.

وقالت شركة الغاز العملاقة الروسية أن عمليات الإصلاح لخط الأنابيب التابع لها في الرابع من حزيران/يونيو الجاري، أطلق 7ر2 مليون متر مكعب (1830 طن متري من الميثان).