شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تمدد قيود مكافحة كورونا حتى نهاية «يونيو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية موسكو اليوم الجمعة إن العاصمة الروسية ستمدد القيود التي فرضت هذا الأسبوع لمكافحة كوفيد-19 حتى 29 يونيو حزيران وذلك بعد زيادة كبيرة في الإصابات اليومية.

وقال سيرجي سوبيانين في مدونته إن الإجراءات تشمل حظر المناسبات العامة التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص وإغلاق المقاهي والمطاعم ليلا وإغلاق مناطق مشجعي كرة القدم المخصصة لبطولة أوروبا.

وكان سوبيانين قد قال هذا الأسبوع إن موسكو تواجه سلالة جديدة شرسة من فيروس كورونا.