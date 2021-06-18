شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية : تطوير أكثر من 100 قمر اصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها ستطور أكثر من 100 قمر اصطناعي مصغر على مدى العقد المقبل، بهدف إنشاء نظام مراقبة للأمن الوطني واختبار اتصالات شبكة الجيل القادم في أخر مجهوداتها لتعزيز صناعة الفضاء.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنها ستواصل تطوير الأقمار الاصطناعية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في صناعة الفضاء، حيث يمكن تصنيع الأقمار الاصطناعية الصغيرة في فترة زمنية قصيرة بتكلفة منخفضة نسبيا.