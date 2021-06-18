إصابة 4 عسكريين صوماليين في هجوم انتحاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 4 عسكريين صوماليين بينهم عقيد، الجمعة، جراء هجوم بسيارة ملغومة استهدف مركزا عسكريا في محافظة شبيلى الوسطى (جنوب).

ووفق بيان للجيش الصومالي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه فإن "القوات كانت على درجة قصوى من اليقظة ولديها معلومات مسبقة عن الهجوم ما أدى إلى تقليل الخسائر".



وقال رئيس أركان القوات الصومالية المسلحة، الجنرال أدوا يوسف راغي: "أصيب 4 جنود بينهم قائد الكتيبة الرابعة في الفرقة 27 بالجيش العقيد سني عبدلي في هجوم بسيارة ملغومة يقودها انتحاري".

من جانبها، زعمت حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مقتل عشرات الجنود جراء الهجوم على المركز وهو ما نفاه الجيش.

ويعد الهجوم الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث نفذ مسلحو الشباب هجوما مماثلا في مركز تدريب عسكري بمقديشو راح ضحيته 10 مجندين وإصابة 20 على الأقل.

