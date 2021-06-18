اختطاف 80 طالبا غرب نيجيريا في ثالت هجوم خلال أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف مسلحون ما لا يقل عن 80 طالبا و5 معلمين من مدرسة في ولاية كيبي بشمال غرب نيجيريا.

ويعد الهجوم هو ثالث واقعة خطف خلال ثلاثة أسابيع في شمال غرب نيجيريا تنسبها السلطات إلى عصابات تطلب فدى.



وقال سكان محليون وأحد المعلمين إن مسلحين قتلوا شرطيا وخطفوا ما لا يقل عن 80 طالبا و5 معلمين من المدرسة، فيما أشار معلم بالمدرسة يدعى عثمان إلى أن معظمم المختطفين فتيات.

وأوضح عثمان قائلا: "قتلوا واحدا من أفراد الأمن واقتحموا البوابة وتوجهوا مباشرة إلى قاعات الدراسة".





بدوره، لفت نافع أبوبكر المتحدث باسم شرطة كيبي إلى أن المسلحين قتلوا شرطيا خلال تبادل إطلاق النار وأطلقوا النار على طالب يجري علاجه الآن.

وأوضح أبوبكر أن الهجوم استهدف مدرسة اتحادية حكومية في بلدة برنين ياوري النائية، موضحا أن قوات الأمن تبحث في غابة قريبة عن الطلاب والمعلمين المخطوفين.

والثلاثاء الماضي، قُتل 12 شخصا على الأقل في هجومين منفصلين في ولاية الهضبة في وسط نيجيريا، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المتحدّث باسم الشرطة المحلية أوبا أوغابا إن الهجوم الأول وقع الأحد في منطقة كورو، حيث فتح مسلّحون كانوا داخل سيارة النار على حانة، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص.





وأوضح المتحدث أن "10 أشخاص قتلوا بالرصاص داخل حانة (...) بيد مسلّحين لم تعرف هوياتهم بعدما وصلوا في سيارة من طراز تويوتا هايلوكس ثم أطلقوا النار مرات عدة قبل أن يسارعوا إلى المغادرة".

وبحسب الشرطة، قتل مسلّحون شخصين آخرين في منطقة زاغون الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من كورو.

وتشهد مناطق شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات هجمات ينفّذها لصوص الماشية وخاطفون على القرى حيث ينفّذون عمليات قتل وخطف تطاول السكان كما يسرقون الماشية بعد نهب وإحراق المنازل.