وفد من معهد ولاية جورجيا يزور مرور دبي

دبي:

"الخليج"

استقبل العقيد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، وفداً من معهد ولاية جورجيا بالولايات المتحدة.

وبحث مع الوفد الضيف سبل تعزيز التعاون وتوطيد أواصر الشراكة، وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الوفد إلى شرح عن طبيعة العمل في الإدارة العامة للمرور، وإدارة المعهد المروري، واطلع على الدورات والبرامج التدريبية التي يُقدمها المعهد لموظفي القوة.

وناقش الجانبان المواضيع المتعلقة باعتماد دورات المعهد المروري بالدورات التي يعقدها معهد ولاية جورجيا، ودراسة استحداث دورات مرورية مُبتكرة، وعدداً من المواضع المرورية.

وفي نهاية اللقاء، وجه العقيد العور، الشكر إلى الوفد. مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالبرامج والدورات التدريبية المرورية.

وأعرب الوفد الضيف عن إعجابه بما شاهده من مستوى متطور في إدارة المعهد المروري، وأثنى على الحفاوة التي حظي بها.