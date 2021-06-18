هيئة مكتب «استشاري الشارقة» تعقد اجتماعها الأخير وتشيد بدعم سلطان

الشارقة:

”الخليج 365”

أكد علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية ما حققه المجلس ويحققه عبر منظومة أعماله الرامية إلى دفع مسيرة التطور والتقدم والتميز في الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن جلسات المجلس العامة التي بلغت في الدور الحالي تسع عشرة جلسة، طرحت ما يتماشى مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وضع المواطن على سلم أولوياتها، وتأمين الحياة السعيدة له ولأفراد أسرته في مجتمع يموج بالرخاء والاستقرار.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس الأخير، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

حضر الاجتماع الذي عقد صباح الخميس، حنان الجروان، نائبة رئيس المجلس، والدكتور حميد الزعابي، رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، والدكتور عبدالله الدرمكي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وفاطمة المهيري، رئيسة لجنة شؤون الأسرة، والدكتور عبدالله البلوشي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور شاهين المازمي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكاوى، وسيف المدفع، رئيس اللجنة الاقتصادية والصناعية والمالية، وعبيد الطنيجي، مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف آل علي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة شؤون البرلمانية والقانونية.

وأشاد السويدي بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السموّ حاكم الشارقة للمجلس، واهتمامه الدائم بكل ما يطرحه من قضايا وموضوعات، وما يقدمه من توصيات. فضلاً عن إقرار سموّه للتعديلات التي يقرها المجلس على مختلف مواد مشاريع القوانين.

وأعرب عن اعتزاز المجلس، بالدور الكبير لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي، في رعايته للمجلس، ودعمه المتواصل لخططه وسياسته، وتعزيزه المتواصل لتحقيق التنسيق والتكامل بينه وبين المجلس التنفيذي، وكل الدوائر والجهات في إمارة الشارقة.

بعدها ناقشت هيئة المكتب ما أدرج على جدول الأعمال من خطط للدور المقبل، وما سيدرج لجلسات عامة وأسئلة برلمانية، ومناقشة المقترحات والمشاريع المرفوعة للمجلس، حيث اطلع على عدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، والمقترحات المرفوعة من المواطنين. واستعرض مختلف الأفكار والرؤى عن الموضوعات العامة المقترح مناقشتها خلال الدورة المقبلة، ومواصلة دور اللجان الدائمة في طرح خططها لتتلاقى ورؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة.