شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 15 ساعة.."النواب" يوافق على الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وخطة السنة الرابعة (2021/2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022.

كما أحال مجلس النواب (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، و(4) اتفاقيات دولية، و(3) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك على مدار 3 أيام انعقاد و15 ساعة عمل.

وخلال الجلسات العامة السابقة أيضا، واجه مجلس النواب وزير البترول والثروة المعدنية بأكثر من (60) أداة رقابية، كما وجه أعضاء المجلس الشكر للقيادة السياسية على على الاكتشافات البترولية العظيمة.

جلسة الأحد 13 يونيو

أحال رئيس مجلس النواب اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستهما، وهما:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

وناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021/2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

وفى تعقيبه على النواب أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن المنظمات الدولية أشادت بالإصلاح الاقتصادي في مصر رغم تداعيات أزمة كورونا، وأضاف أن المواطن المصري هو صاحب الفضل في نجاح هذه الإصلاحات لأنه تحمل عبء هذه التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن القيادة السياسية تقدر الموقف الشعبي من هذه الإصلاحات وتعمل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفى ختام المناقشات أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأجواء الديمقراطية السائدة بين النواب سواء من المؤيدين أو المعارضين لمشروع الموازنة المالية الجديدة، قائلاً "غايتنا في النهاية مصلحة الوطن والمواطنين".

جلســة الإثنين 14 يونيو

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشدد المستشار الدكتور حنفى جبالى على ضرورة متابعة جميع الأعضاء اللوحة الإلكترونية الخاصة بمدة الحديث والالتزام بها.

وفى تعقيبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن خطة عمل الحكومة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصرى البسيط من خلال إحداث زيادة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدةً أنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات المستهدفة تريليوناً و 250 مليار جنيه، منوهةً بأنه حدث انخفاض فى معدلات التضخم، ونسب البطالة والأسعار، وأن توزيع الاستثمارات يتم طبقاً لأولويات واحتياجات المواطنين بقطاعى الصحة والتعليم.

وأكدت الوزيرة أن "الجزء المتعلق بالإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح كبير، وشهد له العالم"، وكذلك الالتزام بتنفيذ مبادرات القيادة السياسية التى تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأحال المجلس اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:

• قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك. (وإحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الإفريقية ولجنة الشئون الاقتصادية)

جلسة الثلاثاء 15 يونيو

ناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أكثر من (60) أداة رقابية مقدمة من النواب، موجهة للدكتور رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021.