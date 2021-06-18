شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس مستمر فى مراقبة الحكومة.. أبرز تصريحات رئيس النواب بالجلسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الجلسات العامة السابقة لمجلس النواب، عدد من التصريحات للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وجاء أبرزها.

كل الشكر لنواب الشعب "أغلبية ومعارضة" على مناقشاتكم لمشروع الموازنة العامة للدولة والتي تميزت بالدقة والموضوعية والنقد البناء... فهذه هي الديمقراطية.

مجلس النواب مستمر في متابعة ومراقبة أداء الحكومة سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية انطلاقاً من التزامه الدستوري بذلك.

تحية إعزاز وتقدير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء لجهودهم في سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة.

على الحكومة مراعاة الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والتي كشف عنها النواب خلال مناقشاتهم حرصا على تحقيق الصالح العام

يتعين على سلطات الدولة الثلاث العمل جاهدة من أجل تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وافق خلال الجسات العامة السابقة، نهائيا، على 58 مشروع قانون خاص بالموازنة العامة والخطة للعام المالى 2021/2022، وتتضمن (مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، و55 مشروع قانون خاص بموازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع قانون موازنة الإنتاج الحربى)، كما أقر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى.