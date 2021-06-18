النائب محمد عبد العزيز يتقدم بطلب إحاطة بشأن تفاقم أزمة القمامة بشبرا الخيمة

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تفاقم أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مدينة شبرا الخيمة تمثل تعدادها حوالي ثلث عدد سكان محافظة القليوبية ورغم ذلك تعاني من ضعف الإمكانيات المتاحة للتخلص من القمامة بطريقة صحيحة، مشيرا الى أن أزمة القمامة تفاقمت في حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة مما تسبب في كثير جدا من الشكاوى من أبناء مدينة شبرا الخيمة، كل ذلك وسط غياب الرقابة المحلية من محافظة القليوبية.

وطالب النائب محمد عبد العزيز توجيه طلب الإحاطة المقدم للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته وفقا للقواعد.