شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فى عام 21/2022 لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية. ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن حجم الاستثمارات التي تضخها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد: بلغت حجم الاستثمارات العامة في خطة عام 21/2022 نحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ . خطة الحكومة تستهدف تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪. الحكومة تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4٪. الخطة تستهدف مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪. الحكومة تستهدف زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪. الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار.