شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعتزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فى عام 21/2022 لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية.
ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن حجم الاستثمارات التي تضخها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد:
- بلغت حجم الاستثمارات العامة في خطة عام 21/2022 نحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪.
- خطة الحكومة تستهدف تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪.
- الحكومة تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4٪.
- الخطة تستهدف مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪.
- الحكومة تستهدف زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪.
- الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار.