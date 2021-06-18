وزير الأوقاف: ثوابت السياسة المصرية التي أعلنها الرئيس لوزراء الإعلام العرب تدعو للفخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ثوابت السياسة المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزراء الإعلام العرب تدعو للفخر، وترتكز على صوت الحكمة والعقل وممارسة السياسة النظيفة.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن من أهم معالم ثوابت السياسة المصرية التي أعلن عنها الرئيس أنها ترتكز على البناء لا الهدم، وتقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأحد، وتعلي قيمة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتتصدى بشجاعة للإرهاب وجماعات أهل الشر، ولا يمكن أن تتخذ من توظيف الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أداة لتحقيق مصالحها أبدًا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن هذه السياسات ليست مرحلية إنما هي ثوابت السياسة المصرية الراسخة، فقوة مصر قوة حكيمة لحماية أمنها القومي، وليست للاعتداء على أحد أو التآمر ضد أحد، فالسياسة المصرية لا تعرف التآمر ولا الغدر، لافتا إلى أن الرئيس ذكر في أكثر من موقفـ، أن الجيش المصري رشيد يحمي ولا يبغي، ولكنه نار تحرق المعتدي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوزراء الإعلام العرب، مؤكداً حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كلياً مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.