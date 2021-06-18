نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. 3 طرق لمعرفة نتيجة القاهرة "ظهرت الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الحصول على نتيحة الشهادة الإعدادية من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية بشكل مجاني.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي وإدخال رقم جلوس الطالب.

http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن إتاحة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الاتصالات الهاتفية.

وقالت المديرية عبر تنويه على موقعها الرسمي: ظهرت الآن نتيجة آخر العام للشهادة الإعدادية لعام 2021 اتصل الآن من أي تليفون أرضي على 09000100 أو من أي محمول على 5757 واعرف نتيجتك".

تطبيق نتائج الامتحانات

يمكن بالنسبة لسكان محافظة القاهرة الحصول على النتيجة من خلال التطبيق الإلكتروني "نتائج الامتحانات" والذي يتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني عبر الموبايل.