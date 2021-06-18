القوات الإسرائيلية تغلق كافة الطرق المؤدية إلى بلدة بيتا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

نقلت وكالة “معا” عن مصادر محلية فلسطينية قولها إن جرافات القوات الإسرائيلية قامت بإغلاق الطرق الفرعية من الجهة الغربية من قرية بيتا جنوب نابلس بالسواتر الترابية، الأمر الذي يعني إغلاق كافة مداخل ومخارج القرية بعد إغلاق المدخل الرئيسي للقرية قبل شهر تقريبا بالمكعبات الإسمنتية.

يأتي قرار الإغلاق، بعد ساعات على دعوة وجهتها لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا، إلى اعتبار اليوم الجمعة، يوم تصعيد في الشوارع الرئيسية للقرية ومنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى سوق البلدة.

وقتل فجر أمس الخميس، الفتى أحمد زاهي داوود 16 عاما، إثر جروح أصيب بها خلال المواجهات في بلدة بيتا الأربعاء، حيث أصيب برصاصة في الرأس.

يعد أحمد، رابع ضحية خلال شهر واحد، برصاص القوات الإسرائيلية على جبل صبيح في بيتا احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وذلك بحسب “معا”.