الوكالة الذرية تحذر من عدم تجديد إيران اتفاقية الرقابة الفنية المؤقتة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة لم تتلق أي عرض من إيران لتمديد اتفاقية الرقابة الفنية المؤقتة، وأعرب رافائيل غروسي عن مخاوفه من أن تقوم إيران بإزالة المعلومات المسجلة في مواقعها النووية منذ شباط الماضي في حال لم يتم تجديدُ اتفاقية الرقابة بحلول الرابع والعشرين من حزيران.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إنه لا يوجد جدول زمني للجولة السادسة من مفاوضات إيران النووية في فيينا، وأشار إلى وجود تحديات خلال هذه المحادثات فيما يتعلق باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران على الرغم من إحراز تقدم.

وأكدت مصادر أوروبية لـ”العربية” و”الحدث” في فيينا الخميس، أن المفاوضات مستمرة ولن تتوقف بسبب الانتخابات الإيرانية، وأن يوم غد سيكون يوم تفاوض عاديا، وقالت المصادر إن الجولة ستختتم خلال بضعة أيام وستعود الوفود إلى دولها.

المصادر قالت أيضا، إنه ليس هناك ضغوطات للتوصل لاتفاق قبل 24 حزيران تاريخ انتهاء التوافق التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، لأن الإيرانيين أبدوا استعدادهم لتمديد الاتفاق.

وقالت المصادر إن الاتفاق سيتم الإعلان عنه قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية وقبل تسليمها السلطة.

كما أكدت المصادر أنه سيتم توجيه دعوة جديدة رسمية لأمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي للمشاركة في المفاوضات لتقديم نصحه حول الالتزامات الإيرانية، وذلك بحسب “العربية”.