جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة

المناطق - وكالات

أعلنت جنوب إفريقيا 11767 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و 786 ألفا و 79 شخصا.

وذكر موقع (إس إيه بي سي)الجنوب أفريقي أن البلاد شهدت أيضا 100 حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58323.