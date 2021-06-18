شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 25 ثانية - 10:22 صباحًا, 18 يونيو 2021 م
المناطق - وكالات
أعلنت جنوب إفريقيا 11767 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و 786 ألفا و 79 شخصا.
وذكر موقع (إس إيه بي سي)الجنوب أفريقي أن البلاد شهدت أيضا 100 حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58323.