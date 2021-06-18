الارشيف / اخبار العالم

جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تسجل 11767 إصابة جديدة بكورونا و100وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 25 ثانية - 10:22 صباحًا, 18 يونيو 2021 م

المناطق - وكالات

أعلنت جنوب إفريقيا 11767 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و 786 ألفا و 79 شخصا.
وذكر موقع (إس إيه بي سي)الجنوب أفريقي أن البلاد شهدت أيضا 100 حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58323.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا