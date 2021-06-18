شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مهاجرا داخل شاحنة مغلقة في «تكساس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر ضباط حرس الحدود في تكساس على أكثر من 30 مهاجرا، على وشك الموت، في مؤخرة شاحنة.

ووجد ضباط حرس الحدود المهاجرين الـ33 "على وشك الموت بسبب الحرارة الشديدة" في الشاحنة المغلقة، يوم الخميس الماضي، بالقرب من مطعم "مكدونالدز" في "فان هورن" في مقاطعة تكساس، على بعد حوالي 121 ميلا(195 كيلومترا) جنوب شرق منطقة "إل باسو"، طبقا لما ذكرته إحد القنوات التلفزيونية

وكانت درجة الحرارة حوالي 8ر37 درجة مئوية في ذلك اليوم، طبقا للقناة التلفزيونية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن سيان ماك جوفين، رئيس قطاع "بيج باند" التابع لحرس الحدود قوله "لو لم يتمكن ضباطنا من تحرير هؤلاء المهاجرين المحاصرين، الذين ليس لديهم وثائق، لكنا قد شهدنا 33 حالة وفاة بائسة في هذا الحدث".