أسعار صرف الدولار في العراق

وسجلت أسعار بيع الدولار 149.000 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجلت أسعار شراء الدولار 148.500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينار، اما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 دينار لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.