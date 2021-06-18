هيأة المنافذ الحدودية: ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 70 مليون دينار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 70 مليون دينار بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي.

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط (5) حاويات تم التلاعب بوصف بضاعتها وكذلك في الرسوم الكمركية والضريبية مما سبب هدرا بالمال العام بقيمة (70) مليون دينار عراقي".

واضاف البيان، ان "عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك محطة بوابة البصرة خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

وتابع ان "الحاويات تحتوي على أجهزة (ستلايت) (55000 قطعة) خلافاً لما تم ذكره في المعاملة الكمركية بوجود (صحن ستلايت 1500 كارتون و 4000 كارتون عوازل خزفية) في محتوى الحاويات، وكذلك تم ضبط تزوير في أمر التسليم الصادر من الوكالات البحرية وعدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة اطلاق من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وأكمل البيان انه "تم إحالة ما تم ضبطه إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف منجزي المعاملة الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات".