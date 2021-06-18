المنافسة بين 4 مرشحين..انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

انطلق التصويت علي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، وفتحت مراكز الاقتراع اليوم، أبوابها لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وتجري المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الأربعة: آية الله إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعبدالناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي بعد انسحاب كل من علي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحسن مهر علي زادة.

و تشير آخر استطلاعات الرأي التي نشرها مركز "إيسبا" الحكومي إلى أن 42% من الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وأن المرشح إبراهيم رئيسي هو الأوفر حظا، حيث حصل على 63.7% ممن شاركوا في الاستطلاع، بينما تلاه بفارق كبير المرشح محسن رضائي بنسبة 8.9%، ثم عبد الناصر همتي بنسبة 4.2% ثم المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي بنسبة 3%.

وقد أعلنت البعثة الدبلوماسية في مصر وباقى دول العالم في انحاء العالم، استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية التي ستجري اليوم.