شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للعام المالى الجديد × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2021/2022، عددا من الأرقام الهامة حول إيرادات ومصروفات الموازنة والمخصصات التي وضعتها الحكومة لدعم الصادرات والواردات، ونستعرض فيما يلى 6 أرقام هامة عن الموازنة العامة: إجمالي مصروفات الموازنة العامة للعام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه. بلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه. المخصصات المالية للاستثمارات العامة شهدت زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه. تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات. تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى. 2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى .