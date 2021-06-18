شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للعام المالى الجديد × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2021/2022، عددا من الأرقام الهامة حول إيرادات ومصروفات الموازنة والمخصصات التي وضعتها الحكومة لدعم الصادرات والواردات، ونستعرض فيما يلى 6 أرقام هامة عن الموازنة العامة:
- إجمالي مصروفات الموازنة العامة للعام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه.
- بلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.
- المخصصات المالية للاستثمارات العامة شهدت زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه.
- تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات.
- تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى.
- 2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.