شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: 34.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء إجمالي 8ر34 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الجمعة ، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 640 ألفا و698 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين .

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 24 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 75ر3 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و634 حالة.