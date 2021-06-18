بعد أزمتها الصحية.. فناتة كويتية مشهورة تعود لنشاطها الفني

بغداد - ياسين صفوان - عادت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، لممارسة نشاطها الفني والتفاعل مع الجمهور عبر مواقع التواصل، حيث كشفت عن مشاركتها مع مواطنتها شجون، في عمل درامي جديد هو مسلسل ”ملاك رحمة“.

ويأتي هذا بعد تعرض البلوشي لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت لجلطة أدت إلى دخولها غرفه العناية المركزة، قبل أن تخرج منذ ساعات وتعلن عودتها لممارسة نشاطها الفني.

ونشرت مرام البلوشي مجموعة من "بوسترات" المسلسل، ظهرت في أحدها بشكل منفرد، معلنة طرح العمل قريبا على منصة ”شاهد“ الإلكترونية.

وكشفت مرام البلوشي، عن أبطال المسلسل من خلال تعليق لها جاء فيه: ”قريبا مسلسل ملاك رحمة على شاهد، بطولة: شجون، ومرام، وعبدالله التركماني، وشوق الهادي، وعبدالله عبدالرضا، وحصه النبهان، وأحمد العوضي، وأريج العطار، ومنصور البلوشي، وحسين الحداد".

وتعود مرام البلوشي، للعمل مع شجون والمخرج محمد سمير، والكاتب أحمد العوضي، من خلال هذا العمل الذي يقدم قصة في دراما اجتماعية محورها الجريمة والغرابة والاضطرابات النفسية.

وكشفت مرام البلوشي تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، معربة عن أسفها وحزنها لشائعة وفاتها التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة مكوثها بالمستشفى.